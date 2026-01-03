Studente no mask s’incatenò al banco La Suprema Corte | il Tso è nullo

La Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il trattamento sanitario obbligatorio (Tso) disposto nei confronti di Valerio Tellenio, lo studente

di Antonella Marchionni Il Tso era nullo. Dopo oltre quattro anni, la Corte di Cassazione mette la parola fine a una delle vicende più controverse esplose durante i mesi più duri della pandemia: quella di Valerio Tellenio, lo studente "no mask" di Fano che nel maggio 2021 si incatenò al banco di scuola e finì ricoverato in psichiatria con un trattamento sanitario obbligatorio. Un provvedimento che oggi la Suprema Corte dichiara illegittimo. Una sentenza destinata a fare scuola, non solo per il caso umano che chiude, ma per i principi di diritto che fissa. A esprimere soddisfazione sono i legali della famiglia, gli avvocati Isabella Giampaoli e Nicola Peverelli dello Studio legale Bartoli Bavai: "La Corte di Cassazione ha messo la parola fine all’incresciosa vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

