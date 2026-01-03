Straordinari non pagati ad infermieri turnisti ospedale condannato
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione degli straordinari non pagati ad infermieri turnisti presso l'Ospedale Sant'Anna di Caserta. La decisione riguarda il ricorso dell’azienda ospedaliera contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, confermando un contenzioso che evidenzia problematiche relative al pagamento delle prestazioni straordinarie del personale sanitario.
La sezione civile della Corte di Cassazione, presieduta da Annalisa Di Paolantonio, si è pronunciata sul ricorso presentato dall'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta contro due suoi dipendenti, infermieri turnisti avverso la pronuncia della Corte di Appello di Napoli.La Corte. 🔗 Leggi su Casertanews.it
