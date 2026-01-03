Stranger Things l' addio di Hideo Kojima allo show Undici e gli altri mi hanno incoraggiato ad andare avanti

Hideo Kojima, celebre autore di videogiochi, ha espresso il suo apprezzamento per Stranger Things, serie Netflix recentemente conclusa. In un messaggio personale, Kojima ha condiviso come lo show e il supporto dei suoi protagonisti lo abbiano motivato a proseguire nel suo percorso creativo. Un gesto che sottolinea l’impatto culturale della serie e il legame tra diverse forme di narrazione.

Un commovente tributo personale del popolare creatore di videogame giapponese alla serie Netflix che si è conclusa il 1 gennaio. Tra lodi, critiche e riflessioni, il finale di Stranger Things si è rivelato un fenomeno senza precedenti, catalizzando l'attenzione dei media e diventando perfino una hit al box office, visto che l'uscita cinematografica negli USA ha fruttato oltre 25 milioni di dollari. Anche il creatore di videogame Hideo Kojima, che ama condividere sui social media i suoi giudizi su film e serie tv, ha postato un appassionato tributo a Stranger Things accomiatandosi dalla serie che gli avrebbe "dato coraggio, spingendolo ad andare avanti in un momento difficile". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

