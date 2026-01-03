Stranger Things l' addio di Hideo Kojima allo show Undici e gli altri mi hanno incoraggiato ad andare avanti
Hideo Kojima, celebre autore di videogiochi, ha espresso il suo apprezzamento per Stranger Things, serie Netflix recentemente conclusa. In un messaggio personale, Kojima ha condiviso come lo show e il supporto dei suoi protagonisti lo abbiano motivato a proseguire nel suo percorso creativo. Un gesto che sottolinea l’impatto culturale della serie e il legame tra diverse forme di narrazione.
Un commovente tributo personale del popolare creatore di videogame giapponese alla serie Netflix che si è conclusa il 1 gennaio. Tra lodi, critiche e riflessioni, il finale di Stranger Things si è rivelato un fenomeno senza precedenti, catalizzando l'attenzione dei media e diventando perfino una hit al box office, visto che l'uscita cinematografica negli USA ha fruttato oltre 25 milioni di dollari. Anche il creatore di videogame Hideo Kojima, che ama condividere sui social media i suoi giudizi su film e serie tv, ha postato un appassionato tributo a Stranger Things accomiatandosi dalla serie che gli avrebbe "dato coraggio, spingendolo ad andare avanti in un momento difficile". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Hideo Kojima rivela i suoi pani per il 2026: si concentrerà su OD, Physint ed altri progetti
Leggi anche: Ecco la spiegazione del finale di Stranger Things 5: la chiusura del varco, il destino di Undici e degli altri ragazzi
Stranger Things 5, recensione del finale: stupirsi ancora, fino alla fine.
Stranger Things, l'addio di Hideo Kojima allo show "Undici e gli altri mi hanno incoraggiato ad andare avanti" - Un commovente tributo personale del popolare creatore di videogame giapponese alla serie Netflix che si è conclusa il 1 gennaio. movieplayer.it
Stranger Things è finita: un addio imperfetto, ma fedele a tutto quello che siamo diventati insieme - Il finale della serie dei Duffer privilegia l’emozione rispetto alla spiegazione, chiudendo soprattutto le storie dei suoi protagonisti. vanityfair.it
Stranger Things 5, spiegazione del finale: chi muore alla fine della serie Netflix? - Stranger Things si è conclusa: ecco cos'è successo durante l'ultimo, spettacolare episodio dell'amatissima serie Netflix ... serial.everyeye.it
Stranger Things: si è conclusa una cavalcata durata quasi dieci anni, destinata a lasciare il segno nella storia della televisione. x.com
È finita un’era. Stranger Things è davvero finita e lo ha fatto nel modo più coerente e controverso possibile: c'è molto da discutere, sviscerare, approfondire. La nostra recensione dell'attesissimo finale di Stranger Things, a cura di Clotilde Formica - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.