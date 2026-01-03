Stranger Things | l’addio a un’avventura imperfetta e indimenticabile

Con la conclusione di Stranger Things, si chiude un capitolo che ha saputo affascinare e coinvolgere molti. La serie, apprezzata per il suo stile unico e i personaggi memorabili, rimarrà nel ricordo come un’esperienza televisiva significativa, anche se imperfetta. Questo finale segna la fine di un percorso che ha accompagnato una generazione, lasciando un’eredità di emozioni e riflessioni.

Con il finale di Stranger Things, sospeso fra emozione e malinconia, si chiude una serie che è diventata un autentico fenomeno di massa e ha accompagnato per un decennio più di una generazione di spettatori. "Non posso farcela a salire su quel palco, sarebbe come una menzogna. Come se mi stesse bene voltare pagina, e. e invece no: non mi sta bene". L'ultima impresa affrontata dai protagonisti di Stranger Things è, forse, la più difficile di tutte: voltare pagina. Sono passati ormai novanta minuti dall'inizio de Il mondo reale, ottavo e ultimo capitolo della quinta stagione della serie dei Duffer Brothers, nonché episodio conclusivo dell'intera opera: la missione di Mike Wheeler e dei suoi compagni ormai è compiuta, il Sottosopra è stato distrutto una volta per tutte e il mondo è salvo dalla minaccia del .

