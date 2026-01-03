Stranger Things 5 | perché non ci sono Demogorgoni nel finale? La risposta dei Duffer

Nel finale di Stranger Things 5, i Duffer Brothers hanno scelto di non includere i Demogorgoni, chiarendo questa decisione in via ufficiale. La scelta riflette un approccio narrativo volto a privilegiare altri aspetti della storia e dei personaggi, senza rinunciare alla coerenza con l’universo creato. Questa scelta suscita curiosità tra i fan, che desiderano comprendere le motivazioni dietro l’assenza delle creature più iconiche della serie.

I creatori di Stranger Things hanno fatto chiarezza di non fare ricorso alle mostruose creature del Sottosopra nel gran finale. Mentre le reazioni dei fan al gran finale di Stranger Things 5 si diffondono sul web, sono in molti a chiedersi perché il Mindflayer e Vecna??non abbiano fatto ricorso al loro terrificante esercito di Demogorgoni, misteriosamente assenti dallo scontro finale dopo aver avuto un ruolo chiave nelle cinque stagioni della serie Netflix. Chiamati come una mostruosa creatura di Dungeons and Dragons, i Demogorgoni hanno iniziato a rappresentare una seria minaccia dopo che uno di loro ha rapito Will e ucciso Barbara. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

