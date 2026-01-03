Stranger Things 5 | il finale segna la fine di un’Era per Netflix e per tutto lo Streaming

Con la conclusione della quinta stagione di Stranger Things, Netflix chiude un capitolo significativo nel panorama dello streaming. L’ultimo episodio non rappresenta solo il finale di una serie amata, ma simbolizza anche la fine di un’epoca per il servizio e per il modo di concepire il genere fantastico. Una conclusione che invita a riflettere sui cambiamenti nel panorama audiovisivo e sull’impatto di questa serie sulla cultura popolare.

Quando sono scorsi i titoli di coda sull’ottavo episodio della quinta stagione, la sensazione è stata chiara: non stavamo solo salutando Undici (Eleven), Mike e il resto della banda. Stavamo assistendo alla chiusura di un capitolo irripetibile della storia dei media. Se nel 2016 Netflix era vista principalmente come una comoda videoteca digitale o la casa di prodotti di nicchia come House of Cards, l’arrivo di Stranger Things ha cambiato le carte in tavola, trasformando la piattaforma nella potenza globale che conosciamo oggi. In Breve. L’impatto di Stranger Things va ben oltre i numeri delle visualizzazioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

