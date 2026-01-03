Stranger Things 5 | I Duffer Brothers spiegano il perché di alcune assenze nel finale SPOILER

I Duffer Brothers condividono le ragioni dietro alcune assenze nel finale di Stranger Things 5. In questo articolo, analizziamo le scelte narrative e le motivazioni che hanno portato a determinati sviluppi, offrendo uno sguardo approfondito sul dietro le quinte della serie. Attenzione: seguono spoiler sul finale e sulle scelte dei creatori.

Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Il gran finale di Stranger Things ha regalato ai fan lo scontro definitivo tra Undici e Vecna (Henry Creel) nel cuore dell'Abisso. Tuttavia, i telespettatori più attenti hanno notato un'assenza importante: mentre il gigantesco Mind Flayer dominava la scena, i celebri Demogorgoni e i Democani sono rimasti nell'ombra. Perché i fedeli tirapiedi di Vecna non hanno partecipato alla battaglia finale? I fratelli Duffer hanno finalmente rotto il silenzio, svelando i retroscena della produzione. Vecna non si aspettava l'attacco.

