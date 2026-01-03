Stranger Things 5 | come i Fratelli Duffer hanno schivato la Maledizione di Game of Thrones nonostante tutto

Stranger Things 5 ha affrontato molte sfide, tra cui aspettative elevate e la pressione di concludere una storia di successo. I fratelli Duffer sono riusciti a evitare le trappole della “maledizione di Game of Thrones”, portando a termine la serie senza compromessi e mantenendo l’interesse del pubblico. Nonostante le difficoltà, la stagione ha confermato il ruolo di questa saga nell’universo Netflix, consolidando il suo impatto culturale ed economico.

Siamo onesti: la pressione su Stranger Things 5 era insostenibile. Secondo le stime, la serie ha generato oltre 1 miliardo di dollari per Netflix ancor prima che l'ultima stagione andasse in onda. Era il pilastro su cui reggeva l'intero modello economico dello streaming. Ma tra i fan serpeggiava una paura silenziosa, un trauma collettivo chiamato "Finale di Game of Thrones ". Il rischio di vedere un fenomeno culturale schiantarsi all'ultimo metro era altissimo. Eppure, contro ogni previsione logica, i Duffer Brothers ce l'hanno fatta. Non perché abbiano scritto il finale perfetto, ma perché hanno capito una cosa che gli showrunner di Westeros avevano dimenticato.

