Strage in Svizzera identificate 4 vittime | tutti giovanissimi due sono minorenni Rintracciato un italiano disperso

A Crans-Montana, si stanno identificando le quattro vittime dell’incendio scoppiato la notte di Capodanno al Le Constellation Bar, in Svizzera. Tra le vittime ci sono giovani, due dei quali minorenni. È stato inoltre rintracciato un italiano disperso. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio e fare luce sull’accaduto.

A Crans-Montana si procede all'identificazione delle vittime del devastante incendio avvenuto la notte di Capodanno a Le Constellation Bar. Il bilancio della strage è di 40 morti e 121 feriti. Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana, strage di Capodanno: "Si indaga per omicidio, incendio e lesioni"; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l'ipotesi di un dispositivo pirotecnico all'origine del rogo. Strage di Crans-Montana, identificate le prime quattro vittime - Il bilancio complessivo della tragedia aggiornato dalla autorità elvetiche è di 121 feriti, di cui 5 non identificati e di 40 deceduti di cui 4 identificati.

Strage in Svizzera, identificate 4 vittime: «Non sono italiane». Rintracciato un connazionale disperso - Montana si procede all'identificazione delle vittime del devastante incendio avvenuto la notte di Capodanno a Le Constellation Bar. msn.com

Strage di Crans-Montana, Tajani: “Nessun italiano tra i 6 corpi identificati” - “Fra l’altroieri e ieri abbiamo trasferito al Niguarda già sette dei nostri ragazzi, tutti in condizioni molto critiche; ne abbiamo ancora sei che sono in Svizzera”, ha detto l’assessore al Welfare ... padovanews.it

Strage in Svizzera, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c’è più, ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla. Era finita nel locale per caso» - facebook.com facebook

Perché la strage di Capodanno mette l'intera Svizzera alla prova x.com

