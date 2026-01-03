Strage in Svizzera angoscia per i dispersi italiani | Ci sono persone devastate Attivata una pagina Instagram con tutti gli appelli

A seguito della tragica incidente a Crans-Montana, sono in corso ricerche per individuare i dispersi italiani e stranieri. Le autorità hanno attivato una pagina Instagram dedicata agli appelli, per facilitare le comunicazioni e diffondere informazioni. Famiglie e amici attendono con apprensione aggiornamenti, mentre le squadre di soccorso lavorano per chiarire la dinamica e trovare tutte le persone coinvolte.

Crans-Montana, centro congressi Le Régent. Qui, dalla notte di Capodanno, decine di famiglie italiane, belghe, francesi, portoghesi, romene e serbe attendono notizie dei dispersi. Strage in Svizzera, angoscia per i dispersi italiani: «Ci sono persone devastate». Attivata una pagina Instagram con tutti gli appelli. Strage in Svizzera, l'angoscia delle famiglie e il doloroso mistero dei sei giovani italiani dispersi: ecco chi sono. Strage di Capodanno in Svizzera, Tajani: "Ci sono 15 italiani dispersi, altrettanti in ospedale". Crans-Montana, strage di Capodanno: "Si indaga per omicidio, incendio e lesioni"; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Momenti di panico, giovani rientrati per aiutare: il racconto dei medici dell'ospedale di Sion; Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; Strage nelle fiamme in Svizzera, l'elenco aggiornato dei feriti e dei dispersi: grave una bellunese residente a Ginevra. Strage in Svizzera, la diretta. Palazzo Chigi: «Sei italiani dispersi e 11 feriti». Fuoco partito dalle candele sulle bottiglie champagne - Una serata di festa che si è trasformata in un incubo: decine di vite di ventenni che si erano riuniti per salutare il nuovo anno, sono state spezzate in un incendio che in un attimo ha devastato il locale.

Il controsoffitto che ha preso fuoco, le uscite troppo strette, i giovani italiani dispersi: la strage di Crans-Montana - Il rogo si sarebbe scatenato da candele pirotecniche infilate nelle bottiglie. avvenire.it

Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana - Il bilancio dell’incendio al bar Le Constellation di Crans Montana, in Svizzera, è di almeno 40 vittime e oltre 100 feriti ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ). tg24.sky.it

“Aiuto concreto”. Strage in Svizzera, il piano di Von der Leyen che coinvolge tutti gli europei - facebook.com facebook

Strage di Capodanno in Svizzera, i momenti in cui è divampato l'incendio. Da queste immagini si capisce uno degli aspetti della tragedia: non tutti avevano compreso la pericolosità di ciò che stava succedendo x.com

