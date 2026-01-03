Strage di ragazzi a Crans-Montana | quasi tutti i feriti sono grandi ustionati in pericolo di vita Si indaga per omicidio

Nella notte di Capodanno 2026 a Crans-Montana, un incendio nel bar Constellation ha causato numerosi feriti, molti dei quali gravemente ustionati e in condizioni critiche. Le autorità indagano per omicidio, mentre l’evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza nei locali frequentati da giovani. La vicenda rimane sotto stretto esame per chiarire cause e responsabilità di questa tragedia.

L'incendio della notte di Capodanno 2026 nel Bar Constellation di Crans-Montana, affollato di ragazzi, con il passare delle ore rischia di assumere le dimensioni di un'ecatombe. Perché oltre a più di 40 morti accertati, bisogna fare i conti con 119 feriti, la maggior parte in condizioni gravi, in prognosi riservata. Significa che tutti questi "grandi ustionati" sono in pericolo di vita L'articolo proviene da Firenze Post.

Strage Crans-Montana, sette anni dopo Corinaldo un'altra tragedia in un locale - Il padre di Emma, una delle vittime della Lanterna Azzurra: "Ancora una volta un luogo autorizzato ma senza i requisiti di sicurezza". rainews.it

La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i 6 dispersi italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net

La polizia svizzera aggiorna i numeri della strage di Capodanno. Confermati i nomi.Tajani: “Speriamo che tra i ragazzi non identificati in ospedale ci sia qualche nostro connazionale”. Ancora sei i ricoverati senza nome in ospedale. La procuratrice: “ Le cifre s - facebook.com facebook

Una strage di ragazzi. Un dolore devastante. Una tragedia che poteva e doveva essere evitata. Tanta commozione. Tantissima rabbia perché se le norme di sicurezza, dettate anche dal buonsenso, venissero applicate, tanto orrore potrebbe essere scongiurat x.com

