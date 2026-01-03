Strage di ragazzi a Crans-Montana | quasi tutti i feriti sono grandi ustionati in pericolo di vita Si indaga per omicidio

Nella notte di Capodanno 2026 a Crans-Montana, un incendio nel bar Constellation ha causato numerosi feriti, molti dei quali gravemente ustionati e in condizioni critiche. Le autorità indagano per omicidio, mentre l’evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza nei locali frequentati da giovani. La vicenda rimane sotto stretto esame per chiarire cause e responsabilità di questa tragedia.

L'incendio della notte di Capodanno 2026 nel Bar Constellation di Crans-Montana, affollato di ragazzi, con il passare delle ore rischia di assumere le dimensioni di un'ecatombe. Perché oltre a più di 40 morti accertati, bisogna fare i conti con 119 feriti, la maggior parte in condizioni gravi, in prognosi riservata. Significa che tutti questi "grandi ustionati" sono in pericolo di vita L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

