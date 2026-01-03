Strage di Crans-Montana Tajani | Nessun italiano tra i 6 corpi identificati

Dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, le autorità svizzere hanno identificato sei corpi, tra cui non risultano italiani. Si attende comunque la conferma ufficiale su eventuali vittime italiane. La vicenda resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

(Adnkronos) – Dopo la strage di giovanissimi di Crans-Montana nella notte di Capodanno, ''le autorità svizzere hanno identificato sei cadaveri e tra loro non ci sono italiani'', ma ''aspettiamo di avere conferme su eventuali vittime italiane, cosa da non escludere''. A dirlo è stato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Strage di Crans Montana, Tajani: "Dispersi italiani potrebbero essere fra i feriti non identificati"

Leggi anche: Strage a Crans-Montana, l’ambasciatore italiano: “Molti corpi irriconoscibili, serve tempo per il riconoscimento”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Strage di Crans Montana, Tajani: Dispersi italiani potrebbero essere fra i feriti non identificati; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Strage Crans-Montana, Tajani: 13 italiani feriti e 6 dispersi; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera.

Strage di Crans-Montana, la verità sulla notte di Capodanno. Il proprietario si difende e Tajani contesta: “Fuochi d’artificio al chiuso, scelta irresponsabile” - Il bilancio al momento è di 40 morti e 119 feriti, di cui 80 in gravi condizioni. affaritaliani.it