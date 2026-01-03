Strage di Crans-Montana Tajani | Nessun italiano tra i 6 corpi identificati
Dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, le autorità svizzere hanno identificato sei corpi, tra cui non risultano italiani. Si attende comunque la conferma ufficiale su eventuali vittime italiane. La vicenda resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.
(Adnkronos) – Dopo la strage di giovanissimi di Crans-Montana nella notte di Capodanno, ''le autorità svizzere hanno identificato sei cadaveri e tra loro non ci sono italiani'', ma ''aspettiamo di avere conferme su eventuali vittime italiane, cosa da non escludere''. A dirlo è stato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Strage di Crans Montana, Tajani: "Dispersi italiani potrebbero essere fra i feriti non identificati"
Leggi anche: Strage a Crans-Montana, l’ambasciatore italiano: “Molti corpi irriconoscibili, serve tempo per il riconoscimento”
Strage di Crans Montana, Tajani: Dispersi italiani potrebbero essere fra i feriti non identificati; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Strage Crans-Montana, Tajani: 13 italiani feriti e 6 dispersi; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera.
Strage di Crans-Montana, la verità sulla notte di Capodanno. Il proprietario si difende e Tajani contesta: “Fuochi d’artificio al chiuso, scelta irresponsabile” - Il bilancio al momento è di 40 morti e 119 feriti, di cui 80 in gravi condizioni. affaritaliani.it
Crans-Montana: l'annuncio e gli aggiornamenti di Tajani dopo l'arrivo in Svizzera - Montana, il ministro degli esteri Antonio Tajani si è recato sul luogo del terribile incendio costato la vita ad almeno 47 persone. notizie.it
Incendio Crans Montana, Tajani: "Identificati sei corpi, non sono italiani". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incendio Crans Montana, Tajani: 'Identificati sei corpi, non sono italiani'. tg24.sky.it
Le ipotesi di reato nell'inchiesta aperta oggi sulla strage di Crans-Montana sono incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Lo ha detto la procuratrice generale vallesana Beatrice Pilloud. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/02/cr - facebook.com facebook
Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.