Strage di Crans Montana Tajani | Dispersi italiani potrebbero essere fra i feriti non identificati

In seguito all’incendio di Capodanno a Crans Montana, si registra la scomparsa di sei italiani. Secondo quanto dichiarato da Tajani, tra i feriti non ancora identificati potrebbero esserci anche alcuni italiani dispersi. Le autorità stanno lavorando per identificare tutte le persone coinvolte e fornire assistenza alle famiglie interessate.

Potrebbero essere tra i feriti non identificati i sei italiani dispersi nell'incendio di Capodanno di Crans Montana. A ribadirlo è stato il ministro degli esteri Antonio Tajani che nella serata di venerdì è intervenuto a "4 di sera news". Il bilancio al momento è di 40 morti e 119 feriti, di cui 80 in gravi condizioni.

Crans-Montana, Tajani abbraccia i genitori dei ragazzi. «Soffro come padre e come nonno» - Montana, Antonio Tajani, il primo ministro degli Esteri ad andare personalmente sul luogo della strage. ilmattino.it

Crans-Montana: l'annuncio e gli aggiornamenti di Tajani dopo l'arrivo in Svizzera - Montana, il ministro degli esteri Antonio Tajani si è recato sul luogo del terribile incendio costato la vita ad almeno 47 persone. notizie.it

Strage di Crans-Montana. Bilancio: 40 vittime e 119 ricoveri. Non si trovano sei italiani, ma i telefoni di due di loro sono all’obitorio. Di Marco Grasso e Ferruccio Sansa - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

