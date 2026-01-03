Strage di Crans-Montana la Cross in prima linea | Sette giovani in Italia Gravissime le ustioni

La Cross di Pistoia si distingue per il suo impegno nei soccorsi, anche in situazioni complesse come la recente strage di Crans-Montana, che ha coinvolto sette giovani italiani con ustioni gravi. La presenza costante e la pronta risposta sono elementi fondamentali nel supporto alle persone in emergenza, confermando il ruolo cruciale di questa organizzazione nel garantire assistenza tempestiva e qualificata in ogni circostanza.

Pistoia, 3 gennaio 2026 – Quando si tratta di soccorrere chi è in difficoltà, la Cross di Pistoia risponde sempre presente. Anche per l’immane tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. Nelle ore immediatamente successive al disastro di Capodanno, il servizio nazionale della protezione civile si è attivato e ha messo a disposizione delle autorità svizzere le sue competenze e risorse. Tra cui, ovviamente, la Cross, ’creatura’ del dottor Piero Paolini e attualmente diretta dal dottor Andrea Nicolini. Il professionista viareggino è anche coordinatore delle Centrali operative 118 e reti territoriali dell’Ausl Toscana centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strage di Crans-Montana, la Cross in prima linea: “Sette giovani in Italia. Gravissime le ustioni” Leggi anche: “Condizioni gravissime”. Strage di Crans Montana, parlano i medici dell’ospedale Leggi anche: Strage di Crans-Montana, la Cross a Pistoia ha gestito il trasferimento dei feriti italiani Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Strage Crans-Montana, la macchina dei soccorsi: primi tre ustionati in arrivo al Niguarda di Milano; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera. Strage di Crans-Montana, la Cross a Pistoia ha gestito il trasferimento dei feriti italiani - Anche nella gestione di questa emergenza tiene in considerazione le disponibilità degli ospedali ... lanazione.it

STRAGE CRANS MONTANA: TAJANI, “NON CONFERMIAMO NOMI, C’E’ PROCEDURA DA SEGUIRE” - Montana, ad una domanda dei cronisti sulla lista degli italiani coinvolti nella strage di Capodanno. abruzzoweb.it

Strage di Capodanno a Crans Montana, Palazzo Chigi fa chiarezza sugli italiani feriti e dispersi - “Al momento risultano 13 cittadini italiani feriti, per i quali si stanno organizzando i trasferimenti, al fine di assicurare le più adeguate cure. strettoweb.com

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

Tg1. . La strage dei giovanissimi a Crans-Montana. Sono ore di angoscia e disperazione dopo l’incendio nella notte di Capodanno. Almeno quaranta i morti e 119 i feriti. Sei gli italiani ancora dispersi e undici ricoverati. Si indaga per omicidio e lesioni. #Tg1 El - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.