Le autorità svizzere hanno confermato i primi tre deceduti italiani nella tragedia di Crans-Montana: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi. La notizia rappresenta un primo riscontro ufficiale sulle vittime coinvolte nell’incidente, mentre le indagini proseguono per chiarire le cause e fare luce su quanto accaduto.

Le autorità svizzere hanno completato l’identificazione di una parte delle vittime coinvolte nella tragedia avvenuta a. Tra i deceduti figurano anche tre cittadini italiani, un dato che conferma la dimensione internazionale dell’evento e riaccende l’attenzione sulle conseguenze per le comunità colpite oltre confine. Le operazioni di riconoscimento sono proseguite senza sosta nelle ultime ore, in un clima di forte collaborazione tra le istituzioni coinvolte. A rendere nota la notizia è stato l’ambasciatore d’Italia in Svizzera, che ha confermato come tre delle vittime siano italiane, fornendo anche i nomi delle persone decedute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage di Crans-Montana, i primi tre morti ufficiali italiani: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi

