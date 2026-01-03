Strage di Crans-Montana Arnaud che ha messo a disposizione la sua casa | Questa tragedia è assolutamente devastante Vivendo così vicino al luogo in cui è avvenuta è stato naturale voler aiutare in modo concreto

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, Arnaud e la sua compagna hanno deciso di mettere a disposizione la loro casa per accogliere le famiglie colpite. Vivendo vicino al luogo dell’incidente, hanno sentito il desiderio di offrire un aiuto concreto in un momento di grande dolore. La loro disponibilità si inserisce in un gesto di solidarietà per sostenere le persone coinvolte e le famiglie in cerca dei propri cari.

Arnaud e la sua compagna sono tra le persone che in queste ore stanno a mettendo a disposizione le proprie abitazioni per accogliere le famiglie che sono arrivate a Crans-Montana alla ricerca dei propri cari.

Strage di Capodanno a Crans-Montana: la Procura iscrive i proprietari del locale nel registro degli indagati - Montana: i proprietari del locale indagati dalla Procura, al centro dell’inchiesta sulle cause dell’incendio mortale. notizie.it

Strage di Crans Montana, 14 italiani tra i feriti: identificati sei corpi. Indagati per omicidio colposo i gestori del locale - La Procura cantonale ha iscritto nel registro degli indagati Jacques Moretti e Jessica Maric, i due gestori del locale "Le Constellation" ... affaritaliani.it

Attacco a Caracas e strage di Crans-Montana: arriva la decisione di Mediaset - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

