Strage di Crans i proprietari del Constellation rompono il silenzio | straziante!

Dopo l’incendio che ha devastato il locale Le Constellation a Crans, i proprietari hanno deciso di comunicare la propria versione dei fatti. Jacques Moretti ha rotto il silenzio per esprimere il proprio dolore e fornire chiarimenti sulla tragedia. Questo intervento si inserisce in un momento di grande fragilità per la comunità locale, ancora sconvolta dall’accaduto.

Dopo il devastante incendio che ha distrutto il locale Le Constellation, Jacques Moretti ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto con poche parole, affidate a un'intervista al quotidiano svizzero 20 Minuten, sufficienti però a restituire la misura del dolore che lui e la moglie Jessica, proprietari del locale, stanno vivendo. «Non riusciamo più a dormire né mangiare; siamo distrutti», ha confessato. Una sofferenza che non è solo emotiva, ma anche fisica, tanto che la coppia ha spiegato di non sentirsi in grado di affrontare interviste più lunghe o approfondite.

Crans Montana, si indaga per omicidio: interrogati i proprietari. «Troppe negligenze». Nel bar Le Constellation anche tredicenni - Montana, almeno 40 ragazzini morti e 119 feriti, di cui sei non ancora ... ilgazzettino.it

Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation - Sono sopravvissuti al rogo che ha distrutto il bar e in cui hanno perso la vita almeno 47 persone, perlopiù giovan ... tg24.sky.it

LA STRAGE DI CRANS MONTANA: QUANDO IL DOLORE E’ SENZA FINE Visionare di continuo, come sta accadendo in questi giorni, le immagini della strage di Crans Montana ci fa sperimentare tutto il dolore e tutta l’ansia del mondo. La psicologia chiama - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

