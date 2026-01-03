Strage di Capodanno rintracciato un italiano inserito nell’elenco dei dispersi dopo il rogo

Dopo il grave incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è stato rintracciato e sta bene l’italiano che era stato segnalato come disperso. La conferma della sua condizione rappresenta un passo importante nella gestione della tragedia, che ha coinvolto diverse persone e ha causato numerosi disagi. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio e garantire la sicurezza dei cittadini.

È stato rintracciato e sta bene il cittadino italiano che, nelle ore successive al devastante incendio scoppiato nella notte di Capodanno in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, risultava inserito nell'elenco ufficiale dei dispersi. L'uomo, un 49enne originario di un comune del Frusinate, non si trovava all'interno del bar interessato dal rogo al momento dei fatti e non ha riportato ferite. Le autorità elvetiche, una volta verificata la sua posizione e le sue condizioni, hanno provveduto ad aggiornarne lo status, escludendo qualsiasi coinvolgimento diretto nella tragedia. Dalle prime verifiche è emerso che il 49enne, residente da tempo in zona, era impegnato in attività lavorativa presso un altro esercizio pubblico situato non lontano dal locale dove si è sviluppato l'incendio.

