Strage di Capodanno in Svizzera i parenti dei morti di Corinaldo | Stesse urla ancora disperazione

L’incidente di Capodanno in Svizzera, che ha coinvolto anche i familiari delle vittime di Corinaldo, ha suscitato grande dolore e preoccupazione. Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in una tragedia, evidenziando ancora una volta i rischi legati alla sicurezza negli eventi pubblici. Le testimonianze di chi ha vissuto momenti di paura e disperazione sottolineano la gravità di quanto accaduto e la necessità di interventi efficaci.

Corinaldo (Ancona), 3 gennaio 2025 – Una serata di festa, in discoteca, diventata una trappola mortale. La tragedia avvenuta la notte di Capodanno nella località sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, ricorda molto la strage di Corinaldo, nelle Marche. Era la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 quando alla ’ Lanterna Azzurra ’ morirono cinque minorenni e una mamma per la calca che si era formata nell’unica via d’uscita aperta e verso la quale una folla impazzita si era precipitata dopo lo spray al peperoncino spruzzato in aria da una banda di ragazzi specializzata in furti di collanine. Più persone del consentito e vie di fuga non regolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strage di Capodanno in Svizzera, i parenti dei morti di Corinaldo: “Stesse urla, ancora disperazione” Leggi anche: Svizzera, strage di Capodanno alla festa dei ragazzini: “Ci sono almeno 40 morti” Leggi anche: Svizzera, strage di Capodanno alla festa dei ragazzini: “Ci sono almeno 40 morti” | Video La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; Strage di Capodanno in Svizzera, i parenti dei morti di Corinaldo: “Stesse urla, ancora disperazione”; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Momenti di panico, giovani rientrati per aiutare: il racconto dei medici dell'ospedale di Sion. La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it

Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana - Il bilancio dell’incendio al bar Le Constellation di Crans Montana, in Svizzera, è di almeno 40 vittime e oltre 100 feriti ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ). tg24.sky.it

Strage di Capodanno in Svizzera, almeno 47 morti e 100 feriti. Tajani: "Una quindicina di italiani negli ospedali, 16 i dispersi" - Strage ad una festa di Capodanno nella famosa località sciistica svizzera di Crans Montana. affaritaliani.it

STRAGE di CAPODANNO La strage di Capodanno lascia atterriti e sgomenti, ma soprattutto scoperchia la più potente paura genitoriale: la morte del figlio. Se sei un genitore, anche tu hai paura. Hai paura per tuo figlio, per la caducità della sua vita. Dentro - facebook.com facebook

Strage di Capodanno, 40 morti e 119 feriti. Si indaga per omicidio e lesioni. La procuratrice: “L'incendio causato dalle candeline” x.com

