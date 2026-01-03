Strage di Capodanno a Crans-Montana almeno 40 morti | Bilancio può peggiorare Si indaga per incendio e omicidio colposi i proprietari | Tutto a norma Non riusciamo né a dormire né a mangiare

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha causato almeno 40 vittime e 119 feriti, con un bilancio che potrebbe peggiorare. Le autorità indagano per incendio e omicidio colposo, mentre i proprietari affermano che tutto era a norma. La comunità si trova di fronte a un evento di grande gravità, che ha sconvolto l’intera regione. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si cercano le cause dell’accaduto.

Il bilancio della strage di Capodanno è veramente terribile: quaranta morti e 119 feriti, tra cui molti “che lottano tra la vita e la morte. I feriti sono 119, 113 sono stati identificati formalmente e definitivamente. Per altri sei, il processo di identificazione formale e definitiva è ancora in corso. Tra i feriti identificati formalmente, 61 sono cittadini svizzeri. Abbiamo anche 14 cittadini francesi, 11 italiani, quattro serbi, un bosniaco, un belga, un polacco e un portogheseLa tragedia che ha colpito il canton Vallese si delinea ora con maggiore precisione grazie alle prime risultanze investigative esposte dalla magistratura locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

