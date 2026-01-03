Strage di Capodanno a Crans-Montana almeno 40 morti | Bilancio può peggiorare Si indaga per incendio e omicidio colposi i proprietari | Tutto a norma Non riusciamo né a dormire né a mangiare
La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha causato almeno 40 vittime e 119 feriti, con un bilancio che potrebbe peggiorare. Le autorità indagano per incendio e omicidio colposo, mentre i proprietari affermano che tutto era a norma. La comunità si trova di fronte a un evento di grande gravità, che ha sconvolto l’intera regione. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si cercano le cause dell’accaduto.
Il bilancio della strage di Capodanno è veramente terribile: quaranta morti e 119 feriti, tra cui molti “che lottano tra la vita e la morte. I feriti sono 119, 113 sono stati identificati formalmente e definitivamente. Per altri sei, il processo di identificazione formale e definitiva è ancora in corso. Tra i feriti identificati formalmente, 61 sono cittadini svizzeri. Abbiamo anche 14 cittadini francesi, 11 italiani, quattro serbi, un bosniaco, un belga, un polacco e un portogheseLa tragedia che ha colpito il canton Vallese si delinea ora con maggiore precisione grazie alle prime risultanze investigative esposte dalla magistratura locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans-Montana, almeno 40 morti: “Bilancio può peggiorare”. Si indaga per incendio e omicidio colposi, i proprietari: “Tutto a norma”
Leggi anche: Strage a Crans-Montana, almeno 40 morti, si indaga per incendio e omicidio colposi. Gli italiani sono 11 feriti e 6 dispersi, ultime news
Crans-Montana, la perla del jet set svizzero segnata dalla strage di Capodanno; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme; I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana.
Strage di Capodanno a Crans-Montana, «almeno 40 morti e 119 feriti». Si indaga per omicidio e lesioni - Il ministro Tajani in Svizzera per dare supporto alle famiglie degli italiani dispersi. editorialedomani.it
Strage di Capodanno a Crans-Montana. Cause, dinamica, identità delle vittime: cosa sappiamo e cosa no - Un flashover ha devastato il bar Le Constellation durante i festeggiamenti. ilfattoquotidiano.it
Inferno di fuoco a Crans-Montana: le vittime, i testimoni, l'inchiesta sulla strage di Capodanno - In una breve dichiarazione alla 'Tribune de Geneve', Jacques Moretti, proprietario insieme alla moglie Jessica del locale andato a fuoco, ha affermato che Le Constellation era stato controllato "tre ... msn.com
STRAGE di CAPODANNO La strage di Capodanno lascia atterriti e sgomenti, ma soprattutto scoperchia la più potente paura genitoriale: la morte del figlio. Se sei un genitore, anche tu hai paura. Hai paura per tuo figlio, per la caducità della sua vita. Dentro - facebook.com facebook
Strage di Capodanno, 40 morti e 119 feriti. Si indaga per omicidio e lesioni. La procuratrice: “L'incendio causato dalle candeline” x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.