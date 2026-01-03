Strage Crans-Montana in condizioni critiche 80-100 feriti indagine per omicidio verifiche su materiali e vie di fuga | news in diretta

Aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana: si contano almeno 40 vittime e tra 80 e 100 feriti in condizioni critiche. Le autorità svizzere hanno avviato un’indagine per omicidio e stanno verificando materiali e vie di fuga coinvolti nell’incidente. Restate aggiornati per le ultime notizie sulla vicenda in tempo reale.

STRAGE CRANS-MONTANA/ “Sicurezza, autorizzazioni, materiali, così cerchiamo conforto e giustizia” - Il punto della situazione dopo la strage di Crans Montana, dove 40 persone sono morte e i feriti sono 119, molti in condizioni gravissime ... ilsussidiario.net

Strage Crans-Montana, sette anni dopo Corinaldo un'altra tragedia in un locale - Il padre di Emma, una delle vittime della Lanterna Azzurra: "Ancora una volta un luogo autorizzato ma senza i requisiti di sicurezza". rainews.it

LA STRAGE DI CRANS MONTANA: QUANDO IL DOLORE E’ SENZA FINE Visionare di continuo, come sta accadendo in questi giorni, le immagini della strage di Crans Montana ci fa sperimentare tutto il dolore e tutta l’ansia del mondo. La psicologia chiama - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

