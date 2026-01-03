Strage Crans-Montana in condizioni critiche 80-100 feriti indagine per omicidio verifiche su materiali e vie di fuga | news in diretta
Aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana: si contano almeno 40 vittime e tra 80 e 100 feriti in condizioni critiche. Le autorità svizzere hanno avviato un’indagine per omicidio e stanno verificando materiali e vie di fuga coinvolti nell’incidente. Restate aggiornati per le ultime notizie sulla vicenda in tempo reale.
Le notizie in diretta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera: il bilancio è gravissimo, ci sono almeno 40 morti e un centinaio di feriti. Le autorità: "In condizioni critiche 80-100 feriti. Il bilancio potrebbe aggravarsi. Molti ricoverati non sono stati identificati".
Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans-Montana: “Tra i feriti circa 100 in condizioni critiche. Molti ricoverati non identificati”
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il peggio non è passato. Il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi: «100 feriti in condizioni critiche» – La diretta
Capodanno nero | Che cosa sappiamo della strage a Crans-Montana, finora; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo.
Strage di Capodanno a Crans-Montana: "Tra i feriti circa 100 in condizioni critiche. Molti ricoverati non identificati" - Lo ha detto il capo del dipartimento della sicurezza del Canton Vallese, Stéphane Ganzer, alla radio francese Rtl, lasciando intendere che il bilancio potrebbe aggravarsi.
STRAGE CRANS-MONTANA/ “Sicurezza, autorizzazioni, materiali, così cerchiamo conforto e giustizia” - Il punto della situazione dopo la strage di Crans Montana, dove 40 persone sono morte e i feriti sono 119, molti in condizioni gravissime ... ilsussidiario.net
Strage Crans-Montana, sette anni dopo Corinaldo un'altra tragedia in un locale - Il padre di Emma, una delle vittime della Lanterna Azzurra: "Ancora una volta un luogo autorizzato ma senza i requisiti di sicurezza". rainews.it
LA STRAGE DI CRANS MONTANA: QUANDO IL DOLORE E' SENZA FINE Visionare di continuo, come sta accadendo in questi giorni, le immagini della strage di Crans Montana ci fa sperimentare tutto il dolore e tutta l'ansia del mondo.
Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com
