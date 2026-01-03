Strage Crans-Montana gli italiani feriti sono 14 arrivata al Niguarda una 15enne Procuratrice | Nel bar c’era uscita di sicurezza news in diretta

Aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana: almeno 40 vittime e circa 100 feriti, tra cui 14 italiani. Una 15enne è stata trasportata al Niguarda. La procuratrice ha confermato che nel bar c’era un’uscita di sicurezza. Segui le notizie in tempo reale sulla strage di Capodanno in Svizzera.

Strage di Crans-Montana: il punto sui feriti e le vittime italiane - Alcuni sono ricoverati in altri Paesi, mentre sette sono in ospedale in Italia ... tg.la7.it

Morti, feriti e dispersi italiani, le ultime notizie sulla strage di Crans-Montana. I proprietari: "Non riusciamo nè a dormire, nè a mangiare” - Ancora non si hanno notizie certe sulla sorte di molti giovani che nella notte di San Silvestro si trovavano nel bar Le Constellation. quotidiano.net

Chiara e' la prima vittima italiana della strage di Crans Montana. Chiara solare allegra, aveva 16 anni, amava la danza, la sua famiglia con la sorellina, la natura e gli amici. Chiara è stata uccisa in un locale con i proprietari indagati ora per omicidio colposo. C - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

