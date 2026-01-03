Strage Crans-Montana Coppe | Ecco cos' è il flashover

La strage di Crans-Montana ha portato l'attenzione sulla pericolosità del flashover, un fenomeno che si verifica in pochi secondi durante un incendio. In questa fase, un ambiente inizia a riempirsi di fumo tossico e altamente infiammabile, rendendo difficile la visibilità e aumentando i rischi per chi si trova all’interno. Conoscere il flashover è fondamentale per comprendere i pericoli degli incendi domestici e migliorare la sicurezza.

In una stanza d'appartamento dove prende fuoco qualcosa, come un albero di Natale o un divano, in 40 secondi metà dell'ambiente viene invaso di fumo acre e tossico che non permette di vedere nulla. Possiamo quindi immaginare che nel locale di Crans-Montana saranno bastati un paio di minuti per.

