Strage Crans-Montana arrivata a Milano la 15enne Sofia | È la più grave Vittime identificate salgono a 8 | Tutte svizzere – La diretta

A Milano è arrivata Sofia, 15 anni, tra le vittime dell’incendio di Crans-Montana, che ha causato oltre 40 decessi, principalmente svizzeri. Le indagini continuano per chiarire le cause dell’incendio avvenuto al locale Le Constellation, che ha provocato una tragedia di vaste proporzioni. La vicenda resta al centro dell’attenzione, con le autorità impegnate a ricostruire le dinamiche e a garantire supporto alle famiglie coinvolte.

Proseguono le indagini sulle cause e le circostanze dell’incendio che ha devastato il locale Le Constellation a Crans?Montana, causando oltre 40 morti e centinaia di feriti, molti dei quali in condizioni gravi. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il rogo sarebbe partito dall’accensione di candele pirotecniche su bottiglie di champagne, che hanno incendiato materiali infiammabili nel soffitto. Le autorità stanno verificando le misure di sicurezza del locale e proseguono le operazioni di rimpatrio dei feriti italiani, mentre le famiglie delle vittime attendono di poter riconoscere i loro cari. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Crans Montana, identificate le prime quattro vittime: sono tutte svizzere. Apprensione per gli italiani Leggi anche: Strage Crans-Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale: gli italiani feriti sono 14, arrivata al Niguarda una 15enne. News in diretta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo. Strage di Crans-Montana, il numero dei feriti italiani al Constellation sale a 14. Bertolaso: “I genitori dei ragazzi ricoverati sono sotto choc” - All’ospedale Niguarda di Milano è previsto oggi l’arrivo di una sola paziente sopravvissuta alla strage di Crans- blitzquotidiano.it

Crans Montana, indagati per omicidio i gestori. Sono svizzeri i primi 4 morti identificati, Sofia arrivata al Niguarda - Al momento nessuna ipotesi di reato e nessun indagato per l'incendio al disco bar Constellation di Crans- ilmessaggero.it

Strage di Crans Montana, arrivate al Niguarda Sofia e Francesca: migliorano le condizioni dei ragazzi - Il ponte aereo tra Italia e Svizzera è stato sospeso, potrebbe ripartire il 6- milanotoday.it

Strage di Crans-Montana, le lacrime in diretta del giornalista Guy Chiappaventi – VIDEO - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.