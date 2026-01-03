Strage a Crans Montana morta la ragazza di 16 anni originaria di Arona

Una tragedia ha colpito Crans Montana, dove è morta Chiara Costanzo, ragazza di 16 anni originaria di Arona. Dispersa dalla notte dell'incidente, la famiglia ha confermato la sua morte attraverso le dichiarazioni del padre, Andrea. La vicenda ha suscitato grande dolore e attenzione, mentre le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause di questa drammatica perdita.

Chiara Costanzo, la 16enne originaria di Arona, è fra le vittime della strage a Crans Montana. Dispersa dalla notte della tragedia, è stato il padre Andrea a parlare, in due diverse interviste al Corriere della Sera e a Repubblica Andrea Costanzo: "Ho appena ricevuto la telefonata che non. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Strage a Crans Montana, dispersa una ragazza di 16 anni originaria di Arona Leggi anche: Incendio a Crans-Montana, una ragazza milanese di 16 anni è ricoverata in coma a Zurigo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi. Il papà di Chiara Costanzo morta a Crans-Montana: “telefonata che un padre non dovrebbe mai ricevere” - Sono sconvolti i genitori di Chiara Costanzo, la prima vittima italiana identificata dopo la strage di Crans- ultimenotizieflash.com

Crans-Montana, seconda vittima italiana nell’incendio: morta la 16enne Chiara Costanzo - Chi era Chiara Costanzo Originaria di Arona, Chiara viveva a Milano con i genitori Giovanna Lanella e Andrea Costanzo. giornaledipuglia.com

Strage di Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: «La chiamata che un genitore non dovrebbe ricevere. Era in quel locale per caso, ora non c’è più» - Andrea Costanzo, ex dirigente di un’industria farmaceutica, è stato chiamato per il riconoscimento della figlia sedicenne. vanityfair.it

Strage di Crans-Montana. Bilancio: 40 vittime e 119 ricoveri. Non si trovano sei italiani, ma i telefoni di due di loro sono all’obitorio. Di Marco Grasso e Ferruccio Sansa - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

