Strage a Crans Montana la psicologa | Tra i familiari sta subentrando la rabbia per l’attesa

A Crans Montana, i familiari delle vittime del tragico incendio nel Constellation affrontano un momento di grande tensione. Elvira Venturella, psicologa dell’emergenza e volontaria della Protezione civile, ha riferito che tra i parenti si sta facendo strada la rabbia, complicando ulteriormente l’attesa e la gestione dell’emergenza. La situazione resta delicata, mentre si cerca di offrire supporto e assistenza a chi è colpito da questa tragedia.

"In questo momento tra i familiari sta subentrando la rabbia ". Lo racconta Elvira Venturella, psicologa dell'emergenza e volontaria della Protezione civile, che in queste ore sta assistendo i familiari dei ragazzi coinvolti nel rogo del Constellation. "Quando i tempi si allungano così – racconta – e le comunicazioni da un giorno all'altro variano, e però non sono comunicazioni per chi è lì, in attesa di sapere se il figlio è vivo, sopravvissuto o no, la gente si spazientisce e comincia a fare emergere quella che è la reazione più umana di rabbia e la disperazione viene quasi soffocata dalla rabbia perché hanno bisogno di sapere e lo stato di attesa è peggiore di una certezza anche terribile".

A Milano una task force di psicologi nel liceo dei ragazzi feriti a Crans-Montana - Montana che sono rimasti feriti ci sono anche alcuni studenti del liceo Virgilio di Milano, per questo alla riapertura della scuola dopo le feste di ... ansa.it

Strage di Crans-Montana: il punto sui feriti e le vittime italiane - Alcuni sono ricoverati in altri Paesi, mentre sette sono in ospedale in Italia ... tg.la7.it

Chiara e' la prima vittima italiana della strage di Crans Montana. Chiara solare allegra, aveva 16 anni, amava la danza, la sua famiglia con la sorellina, la natura e gli amici. Chiara è stata uccisa in un locale con i proprietari indagati ora per omicidio colposo. C - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

