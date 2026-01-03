Strage a Crans Montana | da Verbania una squadra di protezione civile in supporto

Una squadra di volontari del Protezione Civile proveniente da Verbania è intervenuta a Crans Montana, con l’obiettivo di offrire supporto logistico e organizzativo. La presenza regionale mira a facilitare gli spostamenti, l’assistenza alloggiativa e altre necessità, contribuendo alla gestione dell’emergenza. La collaborazione tra le istituzioni evidenzia l’impegno del Piemonte nel garantire supporto efficace in situazioni di crisi.

La Regione Piemonte è presente a Crans Montana con una squadra di volontari del coordinamento regionale provenienti da Verbania e incaricata di prestare assistenza logistica e organizzativa, come il supporto per gli spostamenti, gli alloggiamenti e altre necessità.

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

