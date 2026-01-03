Stop del Tar alla la caccia in Veneto | la stagione venatoria si ferma prima per tre specie di uccelli

Il Tribunale amministrativo del Veneto ha stabilito la sospensione anticipata della stagione venatoria per tre specie di uccelli. Questa decisione si inserisce nel più ampio dibattito sulla gestione della caccia in Italia, coinvolgendo anche temi di tutela della biodiversità e convivenza con altre specie come il lupo e gli uccelli migratori. La vicenda riflette le sfide legate alla regolamentazione e alla tutela della natura nel contesto attuale.

La decisione del Tribunale amministrativo veneto si inserisce nel dibattito continuo legato alla caccia nel nostro Paese in un periodo in cui altre decisioni pendono sulla questione della convivenza con le altre specie in modo particolarmente rilevante: dagli uccelli al lupo.

