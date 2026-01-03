Stelian il senzatetto morto da solo e di freddo la notte di Natale
Stelian, un uomo di 40 anni originario della Romania, è morto da solo e al freddo durante la notte di Natale. La sua scomparsa evidenzia le difficoltà di molte persone senza dimora che affrontano le festività lontano da casa e senza supporto. Un episodio che invita alla riflessione sulla condizione dei senza tetto e sulla necessità di interventi più efficaci per tutelare chi si trova in situazioni di vulnerabilità.
È morto la notte di Natale, al freddo e dal solo. Si chiamava Stelian, aveva 40 anni ed era originario della Romania. Il suo cuore ha cessato di battere in strada, su un giaciglio di largo Malatesta. A rendere noto il dramma è stata la comunità di Sant’Egidio del Tuscolano, che per anni è andato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Purtroppo è morto il nostro amico Stelian, un giovane ragazzo di origini romene che per tanti anni siamo andati a trovare con la comunità di Sant'Egidio vicino piazza del quadraretto. Stelian era un giovane affettuoso e simpatico, che gradiva molto la nostra vis - facebook.com facebook
