stelian il senzatetto morto da solo e di freddo la notte di natale

Stelian, un uomo di 40 anni originario della Romania, è morto da solo e al freddo durante la notte di Natale. La sua scomparsa evidenzia le difficoltà di molte persone senza dimora che affrontano le festività lontano da casa e senza supporto. Un episodio che invita alla riflessione sulla condizione dei senza tetto e sulla necessità di interventi più efficaci per tutelare chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

È morto la notte di Natale, al freddo e dal solo. Si chiamava Stelian, aveva 40 anni ed era originario della Romania. Il suo cuore ha cessato di battere in strada, su un giaciglio di largo Malatesta. A rendere noto il dramma è stata la comunità di Sant’Egidio del Tuscolano, che per anni è andato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

