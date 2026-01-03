Stefano Massoli | La battaglia di Laura per accedere al suicidio assistito è stata sfiancante Quando è arrivato il via libera abbiamo brindato all' autodeterminazione Io continuerò la sua lotta

Il 21 luglio 2025, Laura Santi ha scelto il suicidio assistito, segnando una tappa importante nella battaglia per il diritto all’autodeterminazione. Stefano Massoli, suo marito, condivide il percorso affrontato, le difficoltà incontrate e il senso di liberazione dopo il via libera ufficiale. Questa storia evidenzia l’importanza di rispettare le scelte individuali in situazioni di malattia grave e di affrontare il tema con rispetto e sobrietà.

