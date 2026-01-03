Stefano De Martino Capodanno segreto | ecco con chi ha festeggiato

Stefano De Martino ha trascorso il Capodanno in compagnia di amici a Napoli, lontano dalle luci mediatiche. Mentre Belén si trova alle Maldive, il ballerino e conduttore italiano mantiene un profilo discreto. A 36 anni, la sua carriera continua a evolversi, senza lasciarsi coinvolgere da eccessi o clamori. Un modo semplice e riservato di celebrare l'inizio del nuovo anno, in sintonia con la propria quotidianità.

Belén lontana alle Maldive e lui, suo ex marito, a Napoli con gli amici di sempre. Stefano De Martino, 36 anni, una carriera in piena ascesa che potrebbe dare alla testa. Lui, invece, rimane con i piedi ben piantati a terra e decide di trascorrere il Capodanno con gli affetti più cari, quelli che.

