steam awards 2025 annunciati tutti i vincitori ed il game of the year

Sono stati annunciati i vincitori degli Steam Awards 2025, i riconoscimenti annuali assegnati dalla community di Steam. Tra i premi assegnati, è stato anche proclamato il Game of the Year, evidenziando le preferenze degli utenti e le tendenze del settore videoludico. Questa cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento per i titoli che hanno segnato l’anno, riflettendo l’apprezzamento della comunità di giocatori.

Valve ha annunciato i vincitori degli Steam Awards 2025, i premi annuali assegnati dalla community della piattaforma digitale. Come da tradizione, gli utenti di Steam hanno votato i giochi più apprezzati dell’anno in diverse categorie. Il riconoscimento più importante, il Premio Gioco dell’Anno, è andato a Hollow Knight: Silksong, titolo che ha catalizzato attenzione e consensi per qualità complessiva e identità autoriale. L’annuncio chiude il periodo di votazioni legato alle festività, con i risultati che offrono uno spaccato chiaro dei gusti del pubblico PC nel 2025. Hollow Knight: Silksong si è distinto non solo conquistando il Game of the Year, ma anche vincendo il premio per il Miglior gioco in cui fai pena, categoria degli Steam Awards dedicata alle esperienze particolarmente impegnative e punitive. 🔗 Leggi su Game-experience.it

