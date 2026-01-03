Star Wars | Il ritorno di Rey Skywalker è realtà! La conferma di Daisy Ridley

Daisy Ridley ha confermato il ritorno di Rey Skywalker in una nuova produzione di Star Wars, sei anni dopo l’uscita di L’ascesa di Skywalker. Questa notizia suscita interesse tra gli appassionati, segnando un possibile sviluppo per il destino del personaggio e l’universo della saga. Restano da conoscere dettagli ufficiali e il contesto in cui avverrà questa nuova apparizione, che potrebbe influenzare la continuity della storia.

Sono passati sei anni dall'uscita de L'ascesa di Skywalker, l'atto finale della trilogia sequel targata Disney. Da allora, il destino dei protagonisti della saga è rimasto avvolto nel mistero, lasciando i fan in attesa di risposte. Tuttavia, il futuro della Galassia Lontana Lontana sta per riaccendersi: tra i nuovi progetti di Lucasfilm, quello più atteso riguarda proprio il ritorno di Rey Skywalker. Nonostante le voci contrastanti e un processo di sviluppo non privo di ostacoli, il film incentrato sulla Jedi interpretata da Daisy Ridley resta un pilastro dei piani futuri del franchise.

