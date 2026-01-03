Stankovic protagonista al Club Brugge | dicembre da MVP e crescita costante
Dopo un dicembre di grande rendimento, Stankovic si conferma come figura chiave al Club Brugge. Il centrocampista serbo del 2005 ha mostrato una crescita costante, distinguendosi come uno dei protagonisti del mese. Un periodo importante che testimonia il suo sviluppo e il suo ruolo crescente nel team belga.
Inter News 24 Stankovic protagonista al Club Brugge, mese da incorniciare per il centrocampista serbo classe 2005. Dicembre è stato senza alcun dubbio il mese di Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo classe 2005, protagonista assoluto con la maglia del Club Brugge. Il giovane talento ha lasciato il segno con due gol, un assist e una serie di prestazioni di altissimo livello, diventando rapidamente un punto di riferimento nel cuore del centrocampo belga. Numeri e continuità che gli sono valsi il premio di MVP del mese, consegnato poco prima dell’ultima sessione di allenamento. Un riconoscimento che fotografa perfettamente l’impatto avuto da Stankovic in questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
