Sspaccatura totale Pd-M5S Lo strappo di Guerini sull' alleanza di facciata

La rottura tra Pd e M5S si fa evidente, con Guerini che critica l’alleanza superficiale tra i due schieramenti. Secondo le sue parole, affidarsi a un accordo basato su questioni di politica estera, difesa e Europa rischia di indebolire la credibilità del centrosinistra e di compromettere la capacità di competere con il centrodestra per il governo del Paese. Un dibattito che evidenzia le profonde divisioni politiche in Italia.

"Immaginare che un'alleanza possa ballare sulla politica estera, sulla difesa, sull'idea di Europa, significa non essere all'altezza di ciò che il momento storico richiede e indebolire la nostra credibilità nella sfida al centrodestra per il governo del Paese". Sono queste le parole usate da Lorenzo Guerini, deputato del Partito democratico ed esponente di spicco dei riformisti dem, critici nei confronti della linea della segretaria Elly Schlein sull'alleanza con il Movimento 5 Stelle. "Prima o poi bisognerà giungere a una discussione responsabile anche nel centrosinistra su un tema così delicato e decisivo come la politica di difesa e sicurezza.

