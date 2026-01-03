Square Enix ha recentemente svelato un logo che fa pensare a un possibile ritorno di uno dei più amati JRPG della loro storia. Dopo anni di assenza, l’azienda potrebbe pianificare il rilancio di un’IP storica, forse nel 2026. Questa ipotesi ha suscitato interesse tra gli appassionati, che attendono con trepidazione eventuali annunci ufficiali. Un segnale che potrebbe segnare un nuovo importante capitolo per questa celebre saga di ruolo.

Square Enix potrebbe scegliere il 2026 per il rilancio di un’IP storica che manca ormai da tantissimi anni e che gli appassionati di jrpg accoglierebbero con grande gioia: a suggerirlo un post che mostra il logo dell’iconica saga ruolistica. In questi ultimi anni Square Enix ha provato a seguire le orme di Capcom cercando di capitalizzare dal suo titolo di maggior successo attraverso la pubblicazione alternata di nuovi capitoli e remake. Ciò che è mancato però all’azienda nipponica è stata la riproposizione di altre saghe storiche (Vagrant Story, Parasite Eve, Chrono, Kingdom Hearts o Nier) attraverso la medesima dinamica e il lancio di nuove IP di successo. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Square Enix fa sognare pubblicando un semplice logo: uno dei più grandi jrpg della storia sta per tornare

Leggi anche: Dragon Quest, è stato svelato il logo del 40esimo anniversario, Square Enix promette “molti annunci”

Leggi anche: Square Enix, uno dei principali azionisti ha criticato fortemente la dirigenza con un corposo documento

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dopo il debutto su Xbox Series X/S, sembra che Square Enix stia pensando di rendere #FinalFantasyXIV disponibile anche su Nintendo Switch. x.com

Square Enix sta preparando i festeggiamenti per i 40 anni di Dragon Quest! - facebook.com facebook