Sportellate e lavoro spalle alla porta | Fullkrug subito importante per il Milan Allegri …

Da pianetamilan.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Niclas Fullkrug si è subito distinto nel suo esordio con il Milan, contribuendo alla vittoria contro il Cagliari. Il suo ingresso ha portato energia e presenza in attacco, dimostrando di poter essere un elemento importante per la squadra. Con questa prestazione, il giocatore ha mostrato il suo valore e la volontà di integrarsi rapidamente nel nuovo contesto.

Milan, Niclas Fullkrug è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri sul campo del Cagliari. Ecco le pagelle e l'analisi della sua partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sportellate e lavoro spalle alla porta fullkrug subito importante per il milan allegri 8230

© Pianetamilan.it - Sportellate e lavoro spalle alla porta: Fullkrug subito importante per il Milan. Allegri …

Leggi anche: CdS – Milan alla ricerca di un attaccante per Allegri: spunta l’occasione Fullkrug

Leggi anche: Allegri alla vigilia di Cagliari-Milan: “Füllkrug a disposizione, contento del suo arrivo”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Winther is coming again.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.