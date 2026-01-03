Sportellate e lavoro spalle alla porta | Fullkrug subito importante per il Milan Allegri …

Niclas Fullkrug si è subito distinto nel suo esordio con il Milan, contribuendo alla vittoria contro il Cagliari. Il suo ingresso ha portato energia e presenza in attacco, dimostrando di poter essere un elemento importante per la squadra. Con questa prestazione, il giocatore ha mostrato il suo valore e la volontà di integrarsi rapidamente nel nuovo contesto.

