Sport italiano sotto shock sparatoria Agguato al fratello dell’allenatore di Serie A

Nelle prime ore del mattino, nel cuore di Napoli, si è verificato un grave episodio di violenza: un’agguato ha coinvolto il fratello di un allenatore di Serie A, lasciando la comunità sportiva e la città sotto shock. L’evento ha suscitato attenzione e preoccupazione, evidenziando la vulnerabilità di zone generalmente considerate tranquille. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente tensione e richiede approfondimenti sulle cause e le modalità dell’accaduto.

Nel buio delle prime ore del mattino, quando i Quartieri Spagnoli si svuotano e il silenzio prende il posto del rumore, una violenza improvvisa spezza la normalità di una strada centrale del cuore di Napoli. È lì, in vico Tre Re a Toledo, che una famiglia viene travolta da un'aggressione rapida e mirata, dai contorni ancora tutti da chiarire. Poco prima dell'alba, un gruppo di almeno tre persone affronta Andrea e Gianluca Pisacane, padre e fratello di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari. Il padre, 67 anni, viene colpito con calci e pugni; il figlio più giovane, 27 anni, resta invece ferito da due colpi di pistola esplosi contro le gambe.

