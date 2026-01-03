Sport in lutto addio per sempre a una vera leggenda!

Il mondo del football americano piange la perdita di Billy Ray Barnes, ex mediano di mischia dei Philadelphia Eagles e campione NFL. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione per gli appassionati dello sport, che ricordano con rispetto la carriera di un atleta che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama sportivo. Un addio che segna la fine di un’epoca e il ricordo di un atleta di grande valore.

Lutto nel football americano per la scomparsa di Billy Ray Barnes, ex mediano di mischia dei Philadelphia Eagles e vincitore del campionato NFL. Barnes è morto all'età di 90 anni, circondato dall'affetto della sua famiglia. La notizia ha suscitato profonda commozione tra tifosi, ex compagni di squadra e appassionati, che lo ricordano come una figura storica del football professionistico. In una dichiarazione diffusa dagli Eagles, la figlia Billi Barnes Akins ha ricordato il padre sottolineandone il carattere e lo spirito competitivo. «Aveva 90 anni e ha avuto una vita favolosa», ha detto. «Una delle cose che amava degli Eagles era che in quella finale erano sfavoriti.

