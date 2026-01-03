Spoiler WhatsApp | la nuova funzione per i canali è pura magia

WhatsApp ha introdotto la funzione Channel Quiz, che permette di creare quiz interattivi e aggiungere animazioni nei canali. Questa novità mira a migliorare l’esperienza di comunicazione, offrendo strumenti più dinamici e coinvolgenti per gli utenti. La funzione si inserisce in un contesto di aggiornamenti volto a rendere più innovativi e interattivi i canali WhatsApp.

La funzione Channel Quiz introduce quiz interattivi e animazioni nei canali WhatsApp. Ecco come funziona la novità WhatsApp si prepara a rivoluzionare l'esperienza di comunicazione all'interno dei propri canali con l'introduzione di una funzione innovativa e coinvolgente. Denominata Channel Quiz, questa novità è attualmente in fase di test su dispositivi Android e iOS e promette di trasformare i canali da semplici contenitori di informazioni a spazi dinamici e interattivi, favorendo la partecipazione attiva degli utenti. Channel Quiz: la nuova frontiera dell'interazione su WhatsApp.

