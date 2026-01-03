SPID PosteID diventa a pagamento | quanto costa chi è esente e cosa fare

A partire dal 1° gennaio 2026, l’accesso a PosteID SPID diventerà a pagamento, con un costo annuale di 6 euro dal secondo anno. Alcune categorie saranno esenti, mentre altri dovranno procedere al pagamento. In questa guida si approfondiscono le modalità di pagamento, come verificare la scadenza e quali alternative, come la Carta di Identità Elettronica (CIE), sono disponibili.

