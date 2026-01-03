SPID Poste ecco quando sarà richiesto il pagamento di 6 euro
A partire da una data stabilita, l'accesso al servizio SPID Poste richiederà il pagamento di una quota di 6 euro. Questa modifica riguarda gli utenti che devono attivare o aggiornare il proprio identità digitale attraverso Poste Italiane. Di seguito, vengono illustrate le modalità di pagamento e le tempistiche previste, per garantire una gestione chiara e trasparente del nuovo procedimento.
