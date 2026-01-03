spid di poste a pagamento dal secondo anno

A partire dal secondo anno, lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento, mantenendo comunque uno dei prezzi più competitivi sul mercato. La decisione, spiegata dal Gruppo Poste, arriva dopo dieci anni di servizio PosteID, offrendo un'opzione affidabile per l'identità digitale con costi contenuti rispetto ad altri operatori.

Lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento, ma solo a partire dal secondo anno. Una scelta, precisa il Gruppo guidato da Matteo del Fante, decisa "a 10 anni dall’avvio del servizio PosteID e con i prezzi tra i più bassi del mercato, rispetto agli altri operatori che forniscono il servizio di identità digitale ". La misura, comunica Poste, il cui titolo ha chiuso ieri col massimo storico a 22,61, "punta a garantire qualità, sicurezza e continuità al servizio che oggi conta oltre 24 milioni di utenti attivi". Sul sito PosteId, dove compare la comunicazione di "modifica unilaterale delle condizioni", è precisato che "il servizio rimane gratuito per il primo anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

