Spiagge siciliane più accessibili e servizi moderni | fondo regionale da cinque milioni ai Comuni

Il governo regionale siciliano ha stanziato cinque milioni di euro per migliorare l'accessibilità e i servizi delle spiagge. L'iniziativa mira a rendere le spiagge più accessibili a tutti, con nuove aree dedicate allo sport, ai bambini e ai visitatori. Questo intervento rafforza l’offerta turistica e promuove un ambiente balneare più inclusivo e moderno, valorizzando il patrimonio naturale dell’isola.

"L'obiettivo del governo è rendere le spiagge sempre più accessibili a tutti, con più servizi e aree dedicate allo sport, ai bimbi, e dunque più attrattive per siciliani e turisti. I contributi del fondo da cinque milioni di euro, stanziati per la prima volta nell'ultima Finanziaria, andranno ai.

