Spettatori Juve Lecce | quanti tifosi erano presenti allo Stadium per la prima del 2026

L'incontro tra Juventus e Lecce allo Stadium ha visto una presenza significativa di tifosi, segnando l'apertura della stagione 2026. Questo evento rappresenta un momento importante per i sostenitori bianconeri, che hanno seguito con interesse la prima partita ufficiale della nuova stagione. Di seguito, i dettagli sul numero di spettatori presenti e l'atmosfera che si è respirata allo stadio in questa occasione.

dei bianconeri di Spalletti. L’Allianz Stadium è stato ancora una volta preso d’assalto in occasione della sfida contro il Lecce, valida per la diciottesima giornata di Serie A. La cornice di pubblico per il primo impegno casalingo del 2026 è stata quella delle grandi occasioni, testimoniando il viscerale legame tra la tifoseria e la squadra guidata da Luciano Spalletti, impegnata nel tentativo di accorciare ulteriormente il gap dalla vetta della classifica. I dati dell’affluenza. Secondo i dati ufficiali comunicati dal club durante il match, i sostenitori della Vecchia Signora hanno risposto presente in massa: sono stati infatti 40. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spettatori Juve Lecce: quanti tifosi erano presenti allo Stadium per la prima del 2026 Leggi anche: Spettatori Juve Cagliari: ecco quanti tifosi sono presenti allo Stadium. La cornice di pubblico per il match di Serie A Leggi anche: Spettatori Juve Udinese: ecco quanti tifosi sono presenti allo Stadium. La cornice di pubblico per il match di Coppa Italia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie A, la classifica spettatori 2025/26: il Milan batte ancora l'Inter, Juve indietro. Lecce–Como, stadio pieno ma TV spenta: il dato negativo dei telespettatori - DAZN ha pubblicato i numeri degli ascolti nel weekend appena concluso: la partita del Via del Mare ha segnato un record negativo ... pianetalecce.it

Sabato di passione negli stadi, oltre 175 mila spettatori: Lecce al top, Ascoli tra le big - 678 spettatori hanno sostenuto Lecce nella sfida contro Verona (gara con settore ospiti chiuso). it.blastingnews.com

(Gds) "Media spettatori: la regina in Serie A è la Juventus, Stadium occupato per il 98% in tutte le partite" - facebook.com facebook

(Gds) "Media spettatori: la regina in Serie A è la Juventus, Stadium occupato per il 98% in tutte le partite" ow.ly/F1Pw50XQx3G x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.