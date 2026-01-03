Spazio satellite italiano in orbita con Space X | le immagini del lancio

Venerdì, il Falcon 9 di SpaceX ha effettuato con successo il lancio di un satellite di seconda generazione COSMO-SkyMed, contribuendo allo sviluppo dello spazio italiano. Questa operazione rafforza la capacità di monitoraggio e osservazione terrestre, sostenendo applicazioni civili e di sicurezza. Di seguito, vengono illustrate le immagini del lancio e i dettagli tecnici dell’evento.

Venerdì il Falcon 9 di SpaceX ha lanciato con successo un satellite di seconda generazione COSMO-SkyMed. L’Agenzia Spaziale Italiana e il Ministero della Difesa italiano hanno lanciato il loro satellite in orbita terrestre bassa da una piattaforma di lancio presso la base spaziale di Vandenberg in California. Questo lancio è stato il 21esimo volo per il booster del primo stadio a supporto di questa missione. Dopo la separazione degli stadi, il razzo booster Falcon 9 ha effettuato il rientro sulla piattaforma di atterraggio della base spaziale di Vandenberg. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spazio, satellite italiano in orbita con Space X: le immagini del lancio Leggi anche: Spazio: razzo cinese lancia in orbita satellite di telerilevamento del Pakistan Leggi anche: Cosmo-SkyMed, secondo stop al lancio: il satellite italiano nato in Abruzzo resta a terra Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Spazio, satellite italiano in orbita con Space X: le immagini del lancio; Spazio: confermato per stanotte il lancio del satellite italiano per telerilevamento Cosmo-SkyMed CSG-FM3; In orbita il terzo satellite COSMO-SkyMed di Seconda Generazione; Russia lancia satelliti iraniani in orbita, secondo i media di Stato. Spazio, satellite italiano in orbita con Space X: le immagini del lancio - (LaPresse) Venerdì il Falcon 9 di SpaceX ha lanciato con successo un satellite di seconda generazione COSMO- stream24.ilsole24ore.com

