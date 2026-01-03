Spari sotto le finestre panico a Mentana | cacciatore uccide un cinghiale in strada

A Mentana, un cacciatore ha aperto il fuoco contro un cinghiale lungo la strada, causando momenti di paura tra i residenti. I colpi, udibili anche dalle abitazioni vicine, hanno generato preoccupazione e confusione. L'episodio ha suscitato attenzione sulla gestione della fauna selvatica e sulla sicurezza pubblica in aree urbane e periurbane.

