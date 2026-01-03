Spari sotto le finestre panico a Mentana | cacciatore uccide un cinghiale in strada
A Mentana, un cacciatore ha aperto il fuoco contro un cinghiale lungo la strada, causando momenti di paura tra i residenti. I colpi, udibili anche dalle abitazioni vicine, hanno generato preoccupazione e confusione. L'episodio ha suscitato attenzione sulla gestione della fauna selvatica e sulla sicurezza pubblica in aree urbane e periurbane.
Un primo sparo che “ha fatto tremare le mura della casa”. Poi è arrivata una seconda esplosione, anche più vicina della prima. Mattinata di paura per i residenti di via Monte Pizzuto a Mentana, comune alle porte di Roma. Una residente, in casa con la famiglia, si è trovata sotto la propria. 🔗 Leggi su Romatoday.it
