Durante la notte di San Silvestro, un episodio di spari in strada ha attirato l’attenzione. La Polizia di Stato, intervenuta prontamente, ha identificato anche il secondo autore, ripreso in un video diventato virale. L’azione, avvenuta in un comune della provincia, sottolinea l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza pubblica durante le festività.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha identificato anche l’altro soggetto immortalato in un video diventato virale che, nella notte di San Silvestro, ha esploso alcuni colpi in aria per strada di un comune della Provincia. In particolare, grazie al continuo monitoraggio dei social e dei siti, un quotidiano online aveva pubblicato un video che immortalava un uomo mentre sparava con una pistola – forse a salve – alcuni colpi di arma da fuoco per strada facendo riferimento ad un comune della Provincia orientale. Individuato lo scenario della vicenda grazie alla conoscenza del territorio e ricostruendo la cronologia della pubblicazione del video, i Falchi della Squadra Mobile hanno individuato il presunto autore in un 32enne di Lizzano, rinvenendo presso la sua abitazione una pistola marca Bruni a salve mod. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Spari per festeggiare nella notte di San Silvestro: la Polizia di Stato individua anche il secondo autore

