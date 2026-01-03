Il procedimento nei confronti del carabiniere coinvolto nello sparo durante un inseguimento ad Ancona il 6 marzo 2023 è stato archiviato. La vicenda riguarda un episodio in cui, durante un tentativo di fermare un'auto in fuga, il militare ha aperto il fuoco, ferendo un uomo di 57 anni. La decisione si inserisce nell’ambito delle indagini sulla gestione dell’intervento e sulle eventuali responsabilità del personale coinvolto.

ANCONA – È stata archiviata la posizione del carabiniere che era nell'auto di servizio insieme al collega che ad Ancona, il 6 marzo del 2023, aveva premuto il grilletto della pistola d'ordinanza ferendo un 57enne di Osimo. La sparatoria era avvenuta a Posatora dopo un inseguimento tra auto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Spari all'auto in fuga dal posto di blocco, archiviata la posizione di un carabiniere

Leggi anche: Forzano un posto di blocco e tentano la fuga: in auto oltre due quintali di carne rubata

Leggi anche: Prima si ferma, poi cerca di scappare dal posto di blocco e colpisce un carabiniere: 29enne denunciato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Spari all'auto in fuga, il gip archivia vicenda del carabiniere; Spari da un’auto, 33enne ferita nella notte a Palermo. Il responsabile in fuga investe anche due pedoni; Tentato omicidio a Pattada, Becciu resta in carcere. L’inseguimento, poi gli spari col fucile: ecco cosa è successo; “Ci sono ladri in casa”, carabinieri arrivano e sparano ma colpiscono il proprietario: 38enne ferito a Chieti.

Spari all'auto in fuga, il gip archivia vicenda del carabiniere - Archiviata la posizione del carabiniere che era nell'auto di servizio insieme al collega che ad Ancona, il 6 marzo del 2023, aveva premuto il grilletto ... msn.com