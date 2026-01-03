Spari all' auto in fuga dal posto di blocco archiviata la posizione di un carabiniere
Il procedimento nei confronti del carabiniere coinvolto nello sparo durante un inseguimento ad Ancona il 6 marzo 2023 è stato archiviato. La vicenda riguarda un episodio in cui, durante un tentativo di fermare un'auto in fuga, il militare ha aperto il fuoco, ferendo un uomo di 57 anni. La decisione si inserisce nell’ambito delle indagini sulla gestione dell’intervento e sulle eventuali responsabilità del personale coinvolto.
ANCONA – È stata archiviata la posizione del carabiniere che era nell'auto di servizio insieme al collega che ad Ancona, il 6 marzo del 2023, aveva premuto il grilletto della pistola d'ordinanza ferendo un 57enne di Osimo. La sparatoria era avvenuta a Posatora dopo un inseguimento tra auto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
