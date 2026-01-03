Spalletti e l’anno che verrà | Sto bene qui

Spalletti e il suo 2026: un inizio di stagione positivo, con tre vittorie consecutive in campionato e una in Champions. Dopo aver chiuso il 2025 con risultati incoraggianti, la Juventus affronta il nuovo anno con ottimismo, iniziando il 2026 in casa contro il Lecce. La partita rappresenta un’opportunità per proseguire la serie e consolidare il percorso intrapreso, consapevoli che ogni punto va conquistato sul campo.

Tre vittorie consecutive in campionato – quattro considerando anche la Champions – per chiudere il 2025 con ritrovato ottimismo, la prima del nuovo anno in casa contro il Lecce come occasione per continuare la serie positiva: sarà anche vero che i punti non li regala nessuno, ma il 2026 della Juventus di Spalletti comincia con una partita da sfruttare. "La squadra ha lavorato bene nonostante le festività – ha spiegato ieri il tecnico – e ho visto i giocatori determinati a sviluppare bene ciò che dovevamo fare; mi aspetto che diano continuità alla stessa attenzione che hanno messo nelle partite precedenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

